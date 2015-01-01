Классификация профессий.

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Классификация – это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на разновидности по каким-то важным признакам. Классификация профессий – объединение сходных профессий в различные группы по каким-либо признакам. 1. Профессии можно разделить на 2 группы по характеру труда – физического и умственного, или исполнительского и творческого. Профессии исполнительского класса связаны с выполнением решений, работой по заданному образцу, соблюдений имеющихся правил и нормативов, следованиям инструкциям, стереотипным подходам к решению проблем (кассир, телефонист, водитель, продавец, машинист). В большинстве случаев профессии этого класса не требую высшего образования. Профессии творческого класса связаны с анализом, исследованием, испытанием, контролем, планированием, организацией и управлением, проектированием, разработкой новых образцов, принятием нестандартных решений; требуют независимого и оригинального мышления, высокого уровня умственного развития и, как правило, высшего образования (врач, менеджер, программист, учитель, юрист). 2. Профессии различают по уровню квалификации, требующемуся от специалиста: – высшего образования – инженер, врач, учитель; – высокой квалификации от работника, получаемой в системе среднего специального образования – оператор, бухгалтер; – массовые профессии, требующие квалификации – агент, продавец; – профессии, не требующие квалификации – подсобный рабочий, грузчик, сторож, техничка. 3. Существует и квалификация по уровню жесткости требований, предъявляемых к человеку, когда профессии делятся на массовые (которыми может овладеть практически любой человек) и те, где от человека требуются определенные качества (космонавт, дегустатор, артист). 4. Есть классификация профессий по отраслям хозяйства (например, промышленность, строительство, медицина и др.). 5. Наиболее известная и интересная классификация по типам профессий была предложена академиком Е. А. Климовым и детально разработана его сотрудниками. Типы профессий: А) Предмет труда – техника, система «человек-техника» (Ч-Т). Это профессии, связанные с производством и техническим обслуживанием. Это, как правило, рабочие специальности: водитель, слесарь, токарь, столяр, строитель, наладчик автоматизированного оборудования и т. д. Б) Предмет труда – животный и растительный мир, система «человек – природа» (Ч-П). Это профессии, связанные с сельским хозяйством, лесной отраслью, природоохранной деятельностью, биотехнологиями, метеорологией, геодезией и т. д. Пример: эколог, геолог, биолог, зоотехник, егерь. В) Предмет труда – схемы, знаки, устная и письменная речь, цифры, ноты, химические и физические символы, а система «человек – знак» (Ч-Зн.). Этот вид деятельности относится к умственному труду. Пример: бухгалтер, оператор ПК, физик, кассир и т. д.



Г) Предмет труда – изобразительная, музыкальная, литературно-художественная, актерская деятельность, а система «человек – художественный образ» (Ч-Хо). Пример: дизайнер, декоратор, визажист, журналист, вокалист и т. д. Д) Предмет труда – человек, система (тип) «человек – человек» (Ч-Ч). Предметом этого типа являются люди. В процессе своей деятельности одни люди постоянно и непосредственно общаются с другими людьми, то есть главное содержание труда сводится к взаимодействию между людьми. К этому типу относятся профессии, связанные с медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, бытовым обслуживанием, правовой защитой. Это такие профессии, как врач, медсестра, воспитатель, учитель, продавец, проводник, участковый инспектор. Классы профессий. Внутри типы профессии делятся на классы в соответствии с целями труда (конечная цель): А) Гностические (от лат. «gnosis») Цель – узнать, распознать, проконтролировать, классифицировать, проверить по заранее известному признаку; Б) Преобразующие. Цель – изготовить по образцу; В) Изыскательские. Цель – придумать, изобрести, вывести новую схему или формулу. Инженер-конструктор придумывает схему новой машины, выполняя рабочие чертежи. Цель – изобрести. Это изыскательская профессия. Инженер-технолог контролирует процесс по созданным схемам, выдает рекомендации по улучшению работы. Цель – преобразовать. Это преобразующая профессия.



Инженер-испытатель проводит проверку опытного образца с тем, чтобы в серийное производство попала машина с наименьшим числом дефектов. Цель – проверить. Это гностическая профессия. Отделы профессий. Классы профессий подразделяются на отделы, в зависимости от орудий труда: А) С использованием ручных орудий труда; это, в основном рабочие специальности, например каменщик – мастерок, маляр – кисть и т. д.; Б) С использованием машин с ручным и ножным управлением; пример: машинист, водитель; В) С использованием автоматизированного оборудования; пример: оператор персонального компьютера; Г) С использованием функциональных возможностей (средств) организма; пример: профессиональные спортсмены, актеры, дикторы и т. д.; Группы профессий. Профессии также делятся на группы в зависимости от условий труда: А) Труд в обычных бытовых условиях, например: бухгалтер, учитель и т. д.; Б) Труд на открытом воздухе, например: строители, работники сельского хозяйства и т. д.; В) Труд в необычных условиях, например: водолазы, шахтеры и т. д.; Г) Труд, сопряженный с повышенной моральной ответственностью за здоровье, жизнь человека или за большие материальные ценности; пример: инкассаторы, врачи и т. д. 3. Практическая часть. Педагог предлагает объединиться в 5 групп, каждая из которых является командой специалистов, представляющих один из типов профессий. «Техникам» необходимо создать макет здания, которое можно построить в «Зубренке», свой проект необходимо представить. Группа «Человек-человек» представляет собой рекламное агентство, которому необходимо оригинально презентовать продукт, которым является вешалка. Группа «Человек-образ» должна пантомимой что-либо изобразить. Все остальные участники отгадывают, что это может быть. Задания педагог придумывает самостоятельно. Группе «Человек-знак» предлагается несколько головоломок, которые необходимо разгадать. К предложенным словам необходимо подобрать анаграммы. Анаграмма – это перестановка букв в слове, приводящая к новому слову, например: луг – гул, адрес – среда и др. Набор слов, к которым нужно подобрать анаграммы: верность, водопад, выбор, вход, материк, потеха, слово, стирка, уборка. (Ответ: ревность, подвода, обрыв, вдох, метрика, пехота, волос, старик, кобура.) Группе «Человек-природа» необходимо придумать ландшафтный объект, который можно разместить на территории «Зубренка». Затем группы презентуют результаты своей работы. По окончании презентации педагог предлагает учащимся определить качества, которыми необходимо обладать представителям каждого типа профессии. Сначала называют участники, затем ребята из других групп, потом педагог дополняет их варианты. Техника: точность, творчество, интерес к технике, техническое мышление, аккуратность, высокая дисциплина. Обязательно обсудите, почему именно эти качества присущи данному типу. Человек: устойчивое хорошее настроение в процессе работы с людьми; потребность в общении; способность понимать намерения, помыслы, настроения людей; умение быстро разбираться во взаимоотношениях людей; умение находить общий язык с разными людьми. Знак: способность сосредотачиваться, усидчивость и др. Образ: хороший вкус, творческое воображение, богатая фантазия, наличие специальных способностей. Природа: любовь к природе, энтузиазм, наблюдательность, склонность к ведению записей. 3. Задание для отряда: по итогу занятия отряд оформляет максимально полную характеристику выбранного типа профессии. Материал сдается куратору смены на следующий день. 4. Рефлексия. При выполнении какого задания вы чувствовали себя максимально уверенно? Педагог предлагает воспитанникам ответит на следующие вопросы: узнали ли вы что-то новое о профессиях? Задумались ли вы о качествах, которые необходимо в себе развивать? Что вы ожидаете от смены? ! Педагогу предлагается самому разработать рефлексивные упражнения для каждого последующего занятия, используя методические рекомендации, которые приведены ниже. Для чего мы используем рефлексию? Рефлексия направлена на достижение различных целей: не только на эмоциональную сферу, настроение ребенка, но и на учебную деятельность, процесс и содержание.

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